PostNL bekijkt klacht 90-jarige Etten-Leurse bezwaarmaker

Klacht wordt bekeken

Volgens woordvoerder Hanne Kluck van PostNL wordt de klacht bekeken. ,,Hier moeten we ons nog over buigen. Soms wordt een verzoek gehonoreerd.” Bij de aanpassing van het netwerk in Brabant zijn dit voorjaar brievenbussen weggehaald. ,,Bijna allemaal op plekken waar weinig aanbod is. Dat is vooraf zorgvuldig bekeken en daar zijn ook plaatselijke belangenorganisaties bij betrokken geweest. Zo hebben we bijvoorbeeld overal de omgeving van zorginstellingen ontzien, maar hier gaat het om gewone flats.”