Positief ondanks parkinson, de Etten-Leurse familie Geldtmeijer doet het!

Ik mocht twee van zulke mensen ontmoeten, deze week. Misschien niet toevallig een echtpaar: Danny en Claudia Geldtmeijer uit Etten-Leur. Ik ben voor zover bekend (weer) gezond en mag me om vele redenen gelukkig prijzen. Daar was ik me al best van bewust, maar werd in het gesprek met dit stel nog eens met kracht met mijn neus op dat feit gedrukt.