Popeluchtfestival in Etten-Leur houdt vast aan regionaal karakter

Over twee dagen is het zover: de 34e editie van het gratis openluchtfestival in het Oderkerkpark in Etten-Leur. Zaterdag en zondag strijken tientallen bands neer op het terrein.

Beginnend en regionaal

,,Bij het samenstellen van het programma gold ook dit jaar weer de regel: een podium bieden aan beginnende en regionale bands”, zegt Van Rijsbergen. Zo spelen zaterdagavond Out of Nowhere, MaxiFusion, Molly Malone, Frontaal en als klap op de vuurpijl de coverband Up The Irons. ,,Dat is de beste Iron Maiden Tribute-band van Nederland. Zij zijn twintig jaar geleden op ons podium begonnen. We zijn er heel blij mee dat ze hier hun jubileum willen vieren.”

Op zondag is er volgens Van Rijsbergen meer plek in het programma voor blues en alternatieve muziek. Zo spelen onder meer de bands Beehive, Black Swords en Pandora’s Key. Als afsluiter staat Queen-coverband Crazy Little Things uit Bergen op Zoom op de planken.

Piepzak

Van Rijsbergen durft niet te zeggen hoeveel bezoekers de organisatie verwacht. ,,Vorig jaar waren er op zaterdag 1500 en op zondag ongeveer net zoveel. We hopen dat het dit jaar ook zo goed wordt bezocht.” Aan het weer zal het niet liggen. ,,We hoeven niet in de piepzak te zitten”, lacht Van Rijsbergen. ,,Het wordt perfect. We hebben er ontzettend veel in zin.”

De organisatie werkt met zo’n vijftig vrijwilligers. ,,Ook dit jaar was het geen probleem om aan genoeg mankracht te komen. Gelukkig, want daar draait het festival op.”

Gratis