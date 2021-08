Popelucht trekt stekker uit editie 2021: ‘Met 750 bezoekers komen we niet uit de kosten’

Eetrecensie Sterrenres­tau­rant Tilia: één plus één is meer dan twee

30 juli ETTEN-LEUR - Je zult door corona in 2020 - in je eerste jaar als restaurant - maar amper vijf weken open zijn geweest en toch een ster in de Michelingids krijgen. Het overkwam de eigenaren van Tilia in Etten-Leur, tot hun vreugde. In januari viel daar een ster: snelle, fijne erkenning die de lat wel meteen hoog legt.