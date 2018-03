Politieke standpunten rollen in De Bakkerij Rolt Deur in Zevenbergen

Volledig scherm © Mariëtte den Engelse De wensen kwamen ter tafel bij De Bakkerij Rolt Deur, de maandelijkse talkshow in café De Bakkerij dat voor de gelegenheid een verkiezingsdebat organiseerde. Acht van de negen fracties gaven acte de présence. De ChristenUnie liet vanwege de zondagsrust verstek gaan. Maar voordat de politici hun dromen mochten uiten moesten ze eerst met elkaar in debat.

Over de populariteit van lokale politieke partijen en de vraag of landelijke partijen wel genoeg affiniteit hebben met de lokale politiek bijvoorbeeld. Nieuwkomer Geert Wiers van D66 had daar een duidelijke mening over. ,,Of je nu van een lokale of landelijke partij bent, het gaat er om dat je in contact treedt met de inwoners en dat je naar ze luistert." Het CDA noemde zich landelijk de meest lokale partij. ,,We doen mee in 331 gemeenten en hebben 8109 mensen op de kieslijst. Vertel me niet dat wij niet lokaal bezig zijn", betoogde Désirée Brummans (CDA). Alle partijen die nu meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn geworteld in Moerdijk vond ook Moerdijk Lokaal. ,, Maar wij hebben geen last van landelijke richtlijnen", stelde Pauline Joosten. ,,Wij ook niet", pareerde Thomas Zwiers van de VVD. ,,Integendeel. We krijgen vanuit de landelijke VVD geen opdrachten, we brengen landelijk als lokale VVD wel zaken in."

De zorg over infiltratie van criminelen in de gemeentelijke politiek kwam ook ter sprake. Niet in de laatste plaats vanwege raadslid Fred Wozniak (CDA) die is aangehouden op verdenking van fraude. Brummans legde nog maar eens uit dat het CDA dit niet had kunnen voorkomen. ,,Dan hadden we zijn boekhouding moeten doorlichten en dat doet geen enkele partij." Dat gaf Mieke Pistorius (PvdA) toe. ,,We zijn er voor dat kandidaten een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag, MdE) moeten tonen", stelde ze. Volgens Onafhankelijk Moerdijk is dat geenszins een garantie. ,,Een VOG is een momentopname, kandidaten kunnen altijd nog in de fout gaan." D66 was het daar mee eens. ,,We moeten niet teveel gewicht geven aan een papiertje dat simpel te verkrijgen is", aldus Wiers. De VVD, die landelijk noodgedwongen al veel politici heeft zien vertrekken, zegt in Moerdijk haar zaakjes op orde te hebben. ,,We declareren niks, betalen alles zelf. Hier dus geen bonnetjesaffaire", grapte Danny Dingemans.