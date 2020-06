Politie Weerijs gaat voorop in jacht op crimineel vermogen: ‘Afpakken, daar zijn we goed in’

Politie onderzoekt of er verband is tussen recente autobran­den in Et­ten-Leur

7 juni ETTEN-LEUR - De politie onderzoekt of er een relatie is tussen de autobranden die de afgelopen weken in Etten-Leur hebben gewoed. In alle drie de gevallen, waarbij in totaal zes auto's werden vernield, gaat ze er hoe dan ook vanuit dat het vuur is aangestoken.