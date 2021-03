Politie waarschuwt Etten-Leurse bestuurders voor autodiefstal

De auto’s hebben een systeem, het zogenaamde keyless entry, dat door de criminelen misbruikt kan worden. Zo komen ze zonder moeite in de auto. De criminelen pikken het signaal van de sleutel op en verlengen het.



Een tip om dit te voorkomen, is om de autosleutel thuis in een metalen voorwerp te bewaren, zoals een blik, of heel ver van de auto vandaan. Dan werkt het signaal niet. Een andere mogelijkheid is om het hele systeem bij de dealer te laten deactiveren.