Politie treft woning vol met hennepplanten aan in Etten-Leur

Vannacht rond 00.30 uur kreeg de politie een melding dat er in de woning personen waren gezien die mogelijk in het bezit waren van een vuurwapen. Diverse eenheden van de politie gingen naar de woning en hebben de directe omgeving afgezet. Uiteindelijk gingen de agenten de woning in, maar in plaats van personen troffen zij een grote hoeveelheid hennepplanten aan.

Een groot gedeelte van het huis bleek ingericht te zijn als hennepkwekerij. De politie schat dat er in totaal 330 planten van meer dan één meter hoogte in de verschillende kamers waren. Daarnaast werden ook goederen als potgrond en apparatuur aangetroffen. De woning is door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld. Tijdens het ontmantelen is een brandgevaarlijke situatie in de meterkast geconstateerd omdat er geknoeid was met de kabels. Aangezien niemand in de woning aanwezig was, is er vooralsnog niemand aangehouden.