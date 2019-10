Politie onderzoekt melding van schietpartij in Etten-Leur

Nieuw burgerlid APB Et­ten-Leur: ‘Ik zet mensen graag aan het denken’

20:00 ETTEN-LEUR - Ze studeerde rechten en werkt bij de griffie in Breda, heeft belangstelling voor het openbaar bestuur, maar ze is vooral ook heel enthousiast om haar entree te maken in de Etten-Leurse politiek. ,,Als meer jongeren dat doen, gaat politiek ook meer leven.”