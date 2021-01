Politie neemt drugs en munitie in beslag, man (31) uit Etten-Leur aangehouden

Winkeliers zoeken tijdens lockdown grenzen op: dicht, maar wel online verkopen

14 januari ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Ja, als iemand een fotolijst voor een begrafenis moet hebben, voor op de kist, dan bezorgen de mensen van Photo Sprint in Etten-Leur dat natuurlijk gewoon thuis. Voor zoiets wil medewerkster Diane echt een stapje extra doen. Maar eigenlijk mag de fotozaak tijdens de corona-lockdown alleen maar pasfoto's maken. Spullen vanuit de winkel verkopen, mag niet, of het nou een fotolijst of een batterijtje is. Die dingen mogen alleen via de webshop of social media verkocht worden.