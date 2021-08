Politie krijgt meldingen van verdacht gedrag in Etten-Leur

Geen vaccin, dus mist Michaela de Paralym­pics in Tokio: ‘Pijnlijk, ook al is het door mijn eigen keuze’

24 augustus ETTEN-LEUR - Lang stond de openingsdag van de Paralympics in Tokio stevig omcirkeld in de agenda van Michaela Spaanstra. De Etten-Leurse maakte een goede kans om als lid van Team Holland als rolstoeltennisster de Japanse baan op te komen. Totdat corona een spaak in het wiel van haar rolstoel stak.