Poëtische liefde voor de lange lummel

longread West-Brabantse werkgevers snakken naar personeel. Word ICT'er of automon­teur!

11:24 ROOSENDAAL/BREDA - Waar de banen voor het oprapen liggen? Verkeerde vraag, vindt Jeroen de Lange van ondernemersorganisatie VNO-NCW. ,,De vraag is juist waar tegenwoordig géén banen te vinden zijn. Vacatures te over. Vrijwel alle ondernemers die ik spreek, schreeuwen om personeel. Voor iedereen die kan en wil werken, is er een baan.''