‘Poepveldje’ Etten-Leur verhuist na klachten van omwonenden

ETTEN-LEUR - Een hond die zijn behoefte doet, dat is niet het mooiste uitzicht. En zo’n uitlaatveldje ruikt niet naar rozen. Dus snapt de gemeente Etten-Leur best dat bewoners van de Kapelstraat niet blij zijn met het hondenveldje in hun straat.