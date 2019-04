Plezier en soms wat stress bij Eventing in Etten-Leur

Het is de 39e editie van Eventing Etten-Leur. Het paardenevenement is onderdeel van het Brabants Kampioenschap; drie weken terug vond een soortgelijk evenement plaats in Chaam. Vorige week reden de professionals, ditmaal de amateurs. Er verschenen 185 paarden aan de start en er vielen punten te verdienen.

,Iedere twee minuten start een paard of pony aan het circuit. Het gaat niet om snelheid; er moet voldaan worden aan de streeftijd. Sneller levert juist minpunten op”, legt voorzitster Mieke Leppens uit. Immers: dierenwelzijn staat op één. Sneller betekent afbeulen en dat is niet de bedoeling. ,,Er lopen dierenartsen rond, die de paarden tweemaal controleren.” Denk aan schrammetjes, denk aan de hartslag van het dier.

Achtertuin

Van den Maagdenburg probeert samen met dochter Sammie (15) regelmatig aan wedstrijden mee te doen. Als het maar ietwat berijdbaar is. Deze is toevallig in haar ‘achtertuin’. Dit evenement bestaat uit drie onderdelen: een dressuur, een springparcours en de cross. ,,In totaal zit ze hooguit tien minuten op haar paard, dus het is veel wachten. Met dit weer is dat helemaal niet erg, Sammie trekt gewoon op met haar vriendinnen.”

Tien minuten op het paard: dat vergt veel voorbereiding. ,,Je moet de manen invlechten, want voor de dressuur moet het er netjes uitzien. Je moet de spullen klaarzetten, want voor ieder onderdeel heb je iets anders nodig. Vooraf moet je je pony al opzadelen, even inrijden, de papieren halen; wij waren al om kwart over zeven op het terrein. Het kost je een hele dag, plus de dag ervóór. Bovendien train je er weken voor”, vervolgt Van den Maagdenburg.