Pleidooi CDA-wethouders: ‘Laat winkels vanaf zaterdag weer klanten ontvangen’

Mishande­ling Roosendaal­se jongens: verdachte vrouw uit de cel, twee mannen blijven vastzitten

ROOSENDAAL/BREDA - De 41-jarige vrouw uit Etten-Leur die is aangehouden voor het uren lang vasthouden en mishandeling van twee jongens in een leegstaande woning in Roosendaal, is vrijgelaten. De rechter-commissaris heeft dat vrijdag besloten.

7 januari