Plaquette Etten-Leurs Holocaustslachtoffer Samuel Levie in oktober onthuld

Dat laat heemkundekring Jan uten Houte weten die in de etalage van de exporuimte aan het Burchtplein een kleine expo inricht rond deze Joodse Etten-Leurenaar. Op 13 oktober 1877 werd Levie in Etten geboren, in mei 1944 werd hij door de nazi's vermoord in vernietigingskamp Sobibor, in oost-Polen.

Alle kinderen en kleinkinderen werden eveneens vermoord tijdens de Holocaust

Samuel Levie was actief als markthandelaar en bezat enkele huizen aan de Roosendaalseweg waar hij zelf ook woonde, zo valt op de site Joodsmonument.nl te lezen. Levie was getrouwd met Reintje van Thijn uit Haarlem die in 1930 al was overleden. Hun kinderen en kleinkinderen kwamen allemaal om tijdens de Holocaust.

Volledig scherm Foto uit 1942-43 van het U.S. Holocaust Memorial Museum die een toegangspoort laat zien van vernietingskamp Sobibor waar Samuel Levie werd vermoord. © AP

Later verdwenen de huizen voor de aanleg van de weg



De plaquette voor Samuel Levie komt te staan dichtbij de plaats waar de woning van Levie heeft gestaan. Na de oorlog werd een van de huizen verbouwd en verhuurd door de gemeente. Later verdwenen ze allemaal vanwege de aanleg van de nieuwe weg, aldus Joodsmonument.nl In de etalage van de expositieruimte van de Heemkundekring aan het Burchtplein 84 zijn vanaf 4 mei tien panelen te zien over het leven van Samuel Levie.

Beelden te zien van bevrijding Leur en Etten

De tentoonstelling ‘75 jaar bevrijd’ van heemkundekring Jan uten Houte is intussen ontmanteld, maar binnenkort wel digitaal te zien via een link op de website van de kring. Daar zijn ook video's van de bevrijding van Leur en Etten te zien.