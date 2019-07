‘Planten, zitplaatsen en een gratis watertappunt’

Serie Station Etten-LeurEen zomerserie over mensen, treinen en gebouwen. Over het Stationsplein in Etten-Leur waaraan veel mankeert, maar waar álles gaat veranderen. Aflevering 8: de stationsmanager.

Heus, binnenkort gaat het gebeuren op station Etten-Leur. Dat beloven NS Stations en Prorail. Een opfrisbeurt, vooral rond het station. Het gebouw zelf blijft zoals het is, met een wachtruimte en pizza's en versnaperingen via Buy2go waar eens het loket stond. Maar als entree van Etten-Leur mag het schoner en aantrekkelijker. Vindt ook Frank Smits, manager van NS-stations Regio Zuid.

Inhaalslag

,,We hebben een inhaalslag te maken. Dat geldt niet alleen voor Etten-Leur, maar voor meer regionale stations. Daar is te lang te weinig aan gedaan", erkent Smits. ,,De laatste jaren ging veel budget naar grote stations als Breda, Tilburg en Rotterdam. Nu die klaar zijn, zijn de kleinere stations aan bod."

Volledig scherm Frank Smits, NS-stations regio Zuid © foto NS

Station Etten-Leur telt dagelijks zo'n 3.500 mensen die er in- of uitstappen. Dat zijn er drie keer zoveel als in Oudenbosch of Zevenbergen, maar al weer stukken minder dan Bergen op Zoom (7.000), Roosendaal (10.000), laat staan Breda (35.000). Twee perrons, om het half uur een trein naar links en om het half uur eentje naar rechts. ,,Die reizigersaantallen spelen op zich in ons beleid niet zo'n rol. Het moet overal in orde moet zijn.”

Service

Ruim een halve eeuw na de opening moet vooral wat tegen de verrommeling worden gedaan, vindt Smits. Hij is verantwoordelijk voor beheer, exploitatie en dienstverlening van circa 150 treinstations in Zuid-Nederland. Binnenkort verdwijnt de altijd overvolle fietsenstalling direct rechts naast het station Etten-Leur. De nieuwe fietsenstalling komt nu links, waar het voormalige Postkantoor inmiddels is gesloopt.

,,Het voorplein wordt ruimtelijker, krijgt meer uitstraling. Met nieuwe bestrating, grote plantenbakken, bomen, natuurstenen zitplekken.” Het openbare toilet, waar de reizigers 14 jaar op hebben moeten wachten, is inmiddels terug. Met de horeca wordt bekeken wat er meer te bieden valt dan nu.

Tappunt

En naar verwachting nog dit jaar komt er een watertappunt, belooft de manager. Gratis drinkwater. Cadeautje van de zaak. ,,Dat doen we in heel het land op 200 stations. Bergen op Zoom is in West-Brabant de eerste, Etten-Leur volgt snel. Wij investeren de komende tien jaar in totaal drie miljoen euro om deze tappunten aan te leggen en te onderhouden. Op die manier leveren wij een gezonde bijdrage aan duurzaamheid.”