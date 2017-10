Plan voor speelpleinen Centrum-West geactualiseerd, vervanging van oude toestellen

Ballenvanger

Bij Grijsoord is er vorig jaar als proef een ballenvanger geplaatst. De gemeente stelt dat er door het net veel minder ballen op auto's, in voortuinen en tegen ruiten van woningen belanden. In overleg met omwonenden is dan ook besloten dat het net blijft hangen. Het klimtoestel op het speelveld wordt verwijderd omdat de conditie van het hout slecht is. Ter vervanging komt er een metalen klimboom, welke is overgebleven van het voormalige schoolplein van basisschool De Vincent. Daarnaast wordt de ondergrond vervangen door rubberen tegels.