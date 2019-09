Plan voor luxe verblijf voor arbeidsmigranten op plek De Partijhal in Sint Willebrord: ’Win-win-situatie voor heel Rucphen’

De plannen worden dinsdagavond gepresenteerd in gemeenschapshuis De Lanteern. All-in Flex heeft hiervoor ongeveer 140 inwoners uit de omgeving van De Partijhal gericht uitgenodigd. Inmiddels hebben zich 80 mensen aangemeld, aldus een zegsman van All-in Flex.

Het hotel, bestemd voor zowel arbeidsmigranten als andere werknemers en zakenmensen, krijgt 90 kamers over twee bouwlagen. Het gebouw van De Partijhal zelf blijft staan, is de planning. De uitbreiding is vooral aan de achterkant gepland. De supermarkt daarentegen komt aan de voorkant, dus langs de parallelweg aan de A58.

‘Plan haalt druk van lokale huisvestingsmarkt af’

De initiatiefnemers, die het plan met de gemeente Rucphen hebben besproken, beseffen dat bouwplannen voor arbeidsmigranten vaak leiden tot verzet en protest. Maar Hotel Ada, zoals de huisvesting gaat heten, levert voor de bevolking van Rucphen juist een win-win-situatie op, is het idee.

,,Dit wordt een fantastisch mooi complex, uniek voor de gemeente. Een groot voordeel is dat we de ongeveer 100 arbeidsmigranten die nu in huizen verspreid over Rucphen wonen, straks centraal in het hotel huisvesten. Dat haalt druk van de lokale huisvestingsmarkt af, waardoor woningen weer beschikbaar komen voor de inwoners van Rucphen. Bovendien levert het werkgelegenheid op voor de bevolking”, verzekert de woordvoerder.

All-in Flex verwacht dat Hotel Ada 30 tot 40 banen oplevert. ,,Er moet een keukenbrigade voor het restaurant komen en we hebben bijvoorbeeld mensen nodig voor de supermarkt.” Naar het voorbeeld van migrantenverblijf Stella Maris in het Steenbergse Welberg kan iedereen uit Rucphen straks komen eten in het restaurant van Hotel Ada. ,,We staan midden in de gemeenschap. All-in Flex is niet voor niets al sponsor van voetbalclub Rood-Wit.”

Het uitzendbureau biedt dagelijks werk aan 800 tot 900 arbeidsmigranten uit vooral Polen, Portugal en Hongarije. Zij werken met name bij foodbedrijven en in de logistiek. ,,Alle werknemers spreken Engels. Dat bevordert de integratie en communicatie.”

Hotel Ada is bedoeld voor langdurig verblijf van de werknemers. All-in Flex garandeert dat 24 uurs-beheer en zero tolerance voor gebruik van alcohol en drugs.

Wanneer het uitzendbureau wil gaan bouwen? ,,Liefst zo snel mogelijk natuurlijk”, zegt de woordvoerder. Noodzakelijk is wel dat de gemeente Rucphen meewerkt aan wijziging van het bestemmingsplan. Op de locatie rust nu de bestemming detailhandel.