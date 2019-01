Plan Van Bergenpark ter inzage voor inspraak

Wijziging

Het amendement had met name betrekking op het soort woningen dat er gebouwd wordt en de verkeersafwikkeling. In het voorontwerp wordt in ieder geval uitgegaan van de bouw van 43 sociale huurappartementen. Er komt geen rechtstreekse ontsluiting van het bouwplan op de Kasteellaan en de ontsluiting op de Kerkstraat is vervallen. In plaats daarvan komt er een ontsluiting op de Kapelstraat. Deze weg wordt zo ingericht (geen rechte weg en verkeersremmende maatregelen) dat die zich niet leent voor sluipverkeer of als ontsluiting voor de wijk.