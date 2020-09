Plan B voor Project C: ‘Lukt Etten-Leur écht niet, dan teelt hennep buiten Brabant’

Opgelucht door frisse lucht in klasloka­len Et­ten-Leur: ‘Heerlijk juf, ik plak niet meer aan mijn schrift vast’

25 augustus ETTEN-LEUR - ,,Voor de vakantie plakte ik aan mijn schrift vast. En nu kan ik gewoon zitten. Heerlijk, juf.” ,,We zweetten ons eerst de blubber, maar nu is het lekker koel als we na het spelen weer in de klas komen.”