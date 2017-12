Pils wéér slok duurder

Volledig scherm Jupiler © AB InBev

3 procent

Jupiler, Hertog Jan, Heineken, Amstel, Grolsch, Brand, Dommelsch: al die grote merken worden vanaf 2018 duurder. Gemiddeld zo'n 3 procent per fust van 50 liter. Ongeveer vier euro per vat voor de kroegbaas, misschien vijf cent of een dubbeltje per vaasje aan de bar. Dat valt volgens kenners moeilijk exact te voorspellen. ,,Maar dat ze samen de rekening betalen, staat vast."

In horecakringen worden de nieuwe pilsprijzen kritisch ontvangen. Want de bierbranche berekent jaar op jaar een flinke slok meer. Diverse merken zijn in vijf jaar tijd met hun fusten 13 procent duurder geworden. Per liter pilsner ligt die stijging een procentje lager.

'Noodzakelijk'

Volgens de bierreuzen zelf valt het allemaal wel mee. AB InBev (Jupiler + 3 procent), Hertog Jan (+ 2,6), Dommelsch (4,3) spreekt van een noodzakelijke verhoging om te kunnen blijven investeren en vernieuwen. Woordvoerder Laure Stuyk: ,,We moeten blijven waken om een succesvolle toekomst op lange termijn te kunnen garanderen." Heineken, de grootste Nederlandse brouwer, heeft het over hogere kosten en noodzakelijke investeringen voor een gezonde bedrijfsvoering en spreekt van een 'relatief kleine prijsaanpassing'. (Heineken + 2,5 %, Amstel + 2,4 en Brand +2,5) *

,,Dat zeggen ze ieder jaar allemaal", reageert marktkenner Michael Simon van vakblad Misset Horeca. Hij signaleert al tien jaar 'traditionele verhogingen'. ,,Commerciële slagkracht, investeringen, duurdere grondstoffen, hogere accijns... we kennen de repeterende argumenten. Maar ondertussen heeft de kastelein achter zijn tap iets lastigs uit te leggen."

Fluitje

Vooral vaste klanten die iedere dag komen hebben gespreksstof, weet uitbater Peter van de Wiel van café De Bakkerij in Zevenbergen. ,,Op zomaar een avondje uit kijk je nergens naar, maar als je iedere dag een biertje doet... Ik betaalde zes jaar geleden 100 euro voor een fust, nu voor hetzelfde merk 138. Een fluitje van 20 centiliter is in die tijd van 2 euro naar 2,20 euro gegaan."

Belangenorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (20.000 ondernemers, 276.000 medewerkers) verwacht dat kastelein en klant samen die prijsstijging betalen. Veel hangt daarbij af van de afnamekortingen en contracten die horeca-ondernemers bij brouwerijen weten te bedingen. Woordvoerder Bernadet Naber: ,,Wij gaan niet over de prijzen, maar adviseren onze leden wel bij het afsluiten van biercontracten."

'Veredeld water'

Volgens een West-Brabantse drankenhandelaar die anoniem wil blijven, prijzen de grote brouwers zich met hun pils meer en meer uit de markt. ,,Want waar hebben het over? Veredeld water. Is water ook zoveel duurder geworden? Dan snapt toch iedereen waarom speciaalbieren meer en meer in trek raken."

(* bron: Misset Horeca)

Europrijs per 50-liter fust pils in 2018:

Hertog Jan: 158,27 euro (was 154,21)

Brand: 150,74 (147,03)

Dommelsch: 146,87 (141,22)

Jupiler: 144,80 (140,00)

Grolsch: 144,36 (140,29)

Heineken: 141,71 (138,26)

Amstel: 137,80 (134,44)

NB1: Bavaria heeft de prijzen voor komend jaar nog niet bekend gemaakt.

NB2: in de prijs is per fust 19 euro accijns verrekend.