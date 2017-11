Pillen en wapen aangetroffen in Etten-Leur, een persoon aangehouden

Cake op tafel, dat suggereert feest

7 november Terug in de tijd. Naar 1982 om precies te zijn. Thom van Amsterdam bezoekt een bijeenkomst in een lokaal. Twee dames in het midden, twee heren leunend op een tafel en verder een aantal middelbare scholieren. Het lokaal is enigszins versierd en er staat cake op tafel. Wat is de aanleiding, wie staan er op de foto en waar zijn we?