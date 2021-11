Pieten brengen cadeautjes naar kinderen uit minder bedeelde gezinnen uit Etten-Leur

Zondag gaan zes Pieten op stap om 662 kinderen uit Etten-Leur en omgeving te verrassen. In samenwerking met Stichting Leergeld wordt bepaald welke kinderen tot en met tien jaar voor een surprise in aanmerking komen. Daarvoor wordt eerst toestemming gevraagd aan de cliënten van de stichting.

De cadeaus zijn anoniem, bij Rotary is alleen bekend of het om een jongen of meisje gaat, de leeftijd en het adres. ,,We geven merkspullen zoals bijvoorbeeld Playmobil en Lego en het is nog een hele puzzel omdat we er goed op moeten letten dat kinderen niet hetzelfde cadeau krijgen als bijvoorbeeld het jaar ervoor”, zegt voorzitter van de IQ-Quiz commissie Babice van de Ven.