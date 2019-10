‘Petje af’ landt in Etten-Leur: stimuleer talentontwikkeling bij kinderen

,,In Breda zijn we al langer actief”, zegt Kim de Jong namens de stichting. ,,Het loopt daar goed. Vandaar dat we vanaf 27 oktober ook in Etten-Leur aan de slag gaan.”

Toekomstdromen

,,Een heel schooljaar lang”, zegt De Jong. ,,We verdelen de zondagen in blokken van vier weken. Ieder blok van vier weken behandelen we een andere beroepsgroep waarin de kinderen op een leuke manier praktijkervaring opdoen en een gastdocent ontmoeten.”

Brandweer en politie

In Etten-Leur gaat het eerste blok over ‘112-beroepen’. ,,We hopen dat we de eerste zondag naar de brandweer kunnen”, zegt De Jong. ,,De tweede week brengen we een bezoek aan het politiebureau in Etten-Leur en de derde zondag gaan we naar Club 112 in Schiedam.” Zo staat ieder blok in het teken van een ander beroep. Voor ouders zitten er geen kosten aan verbonden.