Peter Kuijlaars fietst in 24 uur 515 kilometer voor de strijd tegen kanker

Zwembaden hebben het moeilijk door corona: veel minder bezoekers dan normaal

1 augustus ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Groepjes kinderen springen vrolijk in het zwembad. Vaders, moeders, opa's en oma's zitten op het grasveld langs het zwembad. Het is deze week goed toeven bij buitenzwembad De Bosselaar in Zevenbergen. De zomerse drukte blijft echter uit. ,,Het had wel wat drukker mogen."