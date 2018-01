Persoon gewond geraakt bij bedrijf in Etten-Leur

Update & Fotoalbum Trein ontruimd op station Etten-Leur na brandlucht, treinverkeer tussen Breda en Roosendaal komt weer op gang

22 januari ETTEN-LEUR - Een trein is maandagmiddag ontruimd op het station in Etten-Leur nadat er een brandlucht in de trein werd waargenomen. De brandlucht is ontstaan door een vastgelopen remschijf.