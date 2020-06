Permanent grotere terrassen in Etten-Leur? Gemeente vindt het goed idee!

Geen nieuwe besmettin­gen Contrefort, quarantai­ne in twee woongroe­pen opgeheven

23 juni ETTEN-LEUR - In twee van de drie Contrefort-woongroepen die recent in quarantaine gingen, is aangepast bezoek vanaf woensdag weer mogelijk. Zorginstelling Avoord stelde de quarantaine in nadat een bewoonster van één van de groepen besmet bleek met corona.