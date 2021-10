Perenbomen en frambozen in plaats van molshopen: plan voor voedselbos aan noordkant Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur werkt aan een plan voor een educatief voedselbos op een stuk grond tussen Rijsdijk, Hanekinderstraat en Veenstraat. Als buurtbewoners en andere belanghebbenden het plan ook zien zitten, kan het voedselbos heel misschien deze herfst nog worden aangeplant.

Het stadsbestuur ziet op deze plek aan de noordkant van Etten-Leur kansen om de zogenaamde ‘herplantplicht’ creatief in te vullen. Als een gemeente bomen kapt voor bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of nieuwbouw moet ze het verlies aan bomen vaak compenseren door op een andere plek in de buurt nieuw groen aan te planten. Maar daarvoor is niet altijd een geschikte plek te vinden.

Herplantpotje

Als herplant niet meteen lukt, stort de gemeente geld in een speciaal fonds om daarmee later nieuw groen te realiseren. Inmiddels zit er ruim 60.000 euro in dat herplantpotje. Daarmee denkt Etten-Leur het voedselbos te kunnen realiseren, met bijna vijftig bomen en zo’n 1400 vierkante meter bosplantsoen (struiken en kleinere boomsoorten).

Het bosje zou dan landen op een plek die nu - in elk geval in theorie - nog deels bedoeld is als trapveldje. Maar ‘het terrein wordt nauwelijks gebruikt als trapveld’, schrijft het college aan de gemeenteraad. ‘Omdat het, onder andere door de aanwezige mollen, te ongelijk is. Er is al een aantal werkzaamheden uitgevoerd om dit probleem op te lossen, maar dit heeft weinig tot geen blijvend effect gehad’.

Frambozen en bessen

In een eerste schets voor het voedselbos staan volgens een gemeentewoordvoerster onder andere perenbomen, appelbomen, pruimenbomen, hazelaars, walnoten en moerbeien opgenomen. In de struiklaag aan de voet van die bomen staan voorlopig frambozen en verschillende soorten bessen ingetekend, aangevuld met andere plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen.

Het beste moment om bomen te planten is tussen eind oktober en eind december. Maar omdat de gemeente de plannen nu eerst nog wil bespreken met de buurt en betrokken organisaties, lijkt de kans klein dat het bos er dit jaar nog kan komen. ‘Mocht het komend plantseizoen niet lukken om de bomen aan te planten, dan wordt de gehele aanplant doorgeschoven naar het volgende plantseizoen: oktober-december 2022'.