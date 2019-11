PREMIUMWEST-BRABANT ,,Soms doe ik in de sinterklaastijd wel snoep in hun schoentjes. Maar het geld voor dat snoep moet dan ergens anders vandaan komen, bijvoorbeeld door een warme maaltijd over te slaan. Pepernoten in een schoen betekent voor ons: een broodje ei als avondeten.‘’

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau groeien zo’n 380.000 minderjarigen in Nederland op in een gezin dat moeite heeft zijn basisbehoeftes te bekostigen: een op de negen kinderen. Dat zijn heel wat gezinnen waarin pakjesavond geen vanzelfsprekendheid is.

Voor Malissa uit Oudenbosch - haar achternaam ziet ze liever niet in de krant - voelt 5 december bepaald niet als een heerlijk avondje. De alleenstaande moeder zit in een schuldsaneringstraject en heeft 60 euro per week om voor zichzelf en haar twee 'gelovende’ dochters te zorgen. Het betekent dat er weinig of geen geld overblijft voor gevulde schoentjes en pakjesavond.

Niet lief genoeg?

,,Mijn dochter heeft nog nooit van Sinterklaas gekregen wat op haar verlanglijstje stond. De afgelopen jaren kregen we steeds een pakje van een stichting hier in de buurt; daar was ik ontzettend blij mee. Maar die stichting is gestopt. Dit jaar weet ik echt niet of ik een cadeautje kan regelen.‘’

Terwijl vriendinnetjes wél 'gewoon’ van de Sint krijgen wat ze hebben gevraagd. ,,De oudste van 8 heeft me daarom weleens gevraagd of zij niet lief genoeg was geweest.‘’ Malissa is niet de enige die hiermee te maken krijgt.

Het goede nieuws, zegt voorzitter Elisa Nuij van de landelijk actieve Sinterklaasbank, is dat er in hoog tempo initiatieven bij komen die kinderen in zulke gezinnen een pakje willen bezorgen. ,,Toen wij in 2006 de eerste 50 kinderen een cadeautje gaven, was er nog niet zo veel op dit gebied. Inmiddels zijn er heel veel kleine, plaatselijke stichtingen bij gekomen.‘’

Hulpsinten

Minder positief is dat er zelfs met al die hulpsinten nog kinderen tussen wal en schip vallen. Nuij: ,,Wat wij de 'transparante groep’ noemen, die is inmiddels bij veel stichtingen wel in beeld. Je hebt het dan bijvoorbeeld over gezinnen die rond moeten komen van een bijstandsuitkering of bekend zijn bij de voedselbank. Maar er is ook veel stille armoede: gezinnen die niet in beeld zijn bij instanties, maar zich toch de luxe van een sinterklaascadeautje niet kunnen veroorloven.‘’

Schone schijn

Zeker met Sinterklaas. ,,Het is zo'n prachtige mythe, zo'n mooi verhaal. De verhalen over pakhuizen vol cadeaus, een beloning voor iedereen die lief is. Je gunt het elk kind om een paar jaar in dat sprookje op te gaan. Maar dat het sinterklaasverhaal echt óveral is, heeft ook een keerzijde. Je kunt je er niet aan onttrekken. En als je dan als gelovend kind wordt overgeslagen, voelt het heel persoonlijk.‘’

Over het hoofd gezien

Dat probeert de Sinterklaasbank, die volledig op vrijwilligers draait, daarom te voorkomen. ,,Vorig jaar hebben we 5000 kinderen een pakje bezorgd, dit jaar worden dat er 6000. We werken nu met intermediairs: mensen die beroepshalve te maken krijgen met gezinnen wat hulp kunnen gebruiken. Huisartsen bijvoorbeeld, of een wijkagent. Wij willen juist die kinderen bereiken die andere stichtingen misschien over het hoofd zien.‘’

En die 'markt’ is helaas nog groot, beamen ook anderen. ,,Er is echt veel armoede in Nederland‘’, zegt Katinka Dekker. ,,Op 6 december zitten veel klassen gezellig in de kring, zodat kinderen kunnen vertellen wat ze op pakjesavond hebben gekregen. Als er dan een kind tussen zit dat helemaal niets heeft gekregen, is dat erg verdrietig. En dat is geen theoretisch scenario: dat gebeurt daadwerkelijk.‘’

'Speelgoed is essentieel’

Dekker werkt als intern begeleidster bij basisschool De Kroevendonk in Roosendaal. Een paar jaar geleden nam zij het initiatief voor Speelgoedbank Heppie in die gemeente. Daar kunnen gezinnen met een beperkt inkomen gratis speelgoed regelen.

Quote Eten en onderdak zijn eerste levensbe­hoef­tes. Maar speelgoed is voor kinderen ook belangrijk Katinka Dekker, Initiatiefnemer Speelgoedbank Heppie Dekker - inmiddels zelf niet meer bij de Speelgoedbank actief - koos er heel bewust voor een initiatief op te zetten voor speelgoed. ,,Gezinnen die in armoede leven hebben vaak andere prioriteiten. Eten en onderdak zijn eerste levensbehoeftes, dus is het logisch dat ouders die minder te besteden hebben zich vooral daar op richten.‘’ Maar speelgoed is voor kinderen óók essentieel, vindt Dekker.

Ontwikkeling

,,Ze leren samen te spelen; veel speelgoed helpt bovendien bij de ontwikkeling van hun woordenschat of motoriek. Ik zag op mijn werk dat niet elke leerling thuis de beschikking had over speelgoed en besloot daar iets aan te doen. Want zonder goed speelgoed mist een kind allerlei ontwikkelingsmogelijkheden.‘’

Actie Pepernoot

Ook het Nationaal Fonds Kinderhulp vindt pakjesavond en speelgoed zo belangrijk, dat het daarvoor een speciaal project in het leven riep: de ‘Actie Pepernoot’. Deze stichting probeert kwetsbare kinderen met allerlei projecten een steviger fundament te bieden.

Het fonds, dat bijvoorbeeld ook kinderen uit minimagezinnen helpt een zwemdiploma te halen en een vuist maakt tegen verwaarlozing, hielp vorig jaar liefst 87.000 kinderen aan een sintcadeautje.

,,Kinderen uit gezinnen die weinig te besteden hebben, moeten zich er vaak het hele jaar een beetje doorheen slepen‘’, zegt Irene Boersma, woordvoerster over de Actie Pepernoot. ,,Ze kunnen bijvoorbeeld niet mee op schoolreisjes, vieren geen kinderfeestje of er is geen geld om op een sport te gaan. Zulke dingen zijn al heel vervelend. Maar die kun je nog wel uitleggen: als papa en mama geen geld hebben, worden zulke dingen lastig.‘’

Sneu

Het sinterklaasfeest neemt daarbij een unieke positie in, zegt Boersma. ,,Want als kinderen die nog geloven geen pakje krijgen, kun je het ze écht niet uitleggen. Zo'n kind denkt alleen: Sinterklaas is toch voor iedereen? Dat maakt het extra sneu als iedereen op 6 december zijn cadeautje mee naar school neemt, en jij hebt niks gekregen.‘’