Pelikaan verkoopt nieuwbouwkantoor in aanbouw

"We hebben het nu sinds een week of twee in portefeuille. Het is inderdaad het pand dat in opdracht van Pelikaan werd gebouwd. Ons is opgedragen om er een nieuwe koper of huurder voor te vinden. Dat kan in zijn geheel of in delen, als bedrijfsunits. Of Pelikaan alsnog een deel van het pand gaat betrekken? Dat zou ik niet weten. Dat vraagt u het beste bij het bedrijf zelf." Het pand meet zo'n 1.450 vierkante meter vloeroppervlak.