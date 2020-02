Pastoor Willemse stopt nu echt: ‘Hel en verdoemenis? Schei toch uit’

Voorberei­din­gen Eventing Et­ten-Leur op koers, rotweer brengt vrijwilli­gers niet van hun stuk

19:00 ETTEN-LEUR - Zelfs middenin een winter die voelt als een eindeloze herfst - nóg meer wind! nóg meer regen! - trekken vrijwilligers van Eventing Etten-Leur er elke zaterdagochtend op uit. Want weer of geen weer: alle hindernissen moeten tiptop in orde zijn, voor het paardensportevenement in april begint.