Pastoor Van der Laer geeft zijn zegen over carnaval, daarna tijd voor bezinning

De carnavalsmis werd wel in een iets ander jasje gestoken dit jaar vanwege de korte voorbereidingstijd. Harmonie Constantia die traditiegetrouw voor de carnavalsliedjes tijdens de dienst zorgt moest daarom afblazen. Het werd dus een ‘gewone’ mis, muzikaal opgeluisterd door het Lambertuskoor.

Pastoor John van der Laer wist er toch een passende draai aan te geven. Hij opende de dienst met de woorden: ,,Fijn dat jullie er zijn, met of zonder ’n katertje” om later zijn kerkgangers tijdens de preek in rijm toe te spreken. De dienst sloot hij af met een driewerf Alaaf!

Volledig scherm De prins en jeugdprins van het Stijlorenrijk bezetten met hun gevolg de voorste banken in de Lambertuskerk. © Pix4Profs/Moreno Molenaar

Ook Prins Thomas III had een welkomstwoord: ,,besmet met het carnavalsvirus of niet. We zijn in onze eigen Ettense Lambertuskerk om tot rust te komen. Het was weer even wennen dat we weer overal kunnen gaan en staan maar nu lijkt ’t toch of er ‘Gin steek veraanderd’ is. Geniet van deze sfeervolle viering zodat we straks in stijl kunnen gaan dweilen.””

Die rust werd na de dienst snel teniet gedaan door feestorkest Simpelfonie die de kerkgangers in het portaal stond op te wachten. Pastoor Van der Laer kwam ook even kijken. ,,Ik hou hier wel van. Ik zat vroeger zelf in de Raad van Elf in Rotterdam waar ik ben opgegroeid.” Op de vraag of meneer pastoor ook op stap gaat zei hij dat hij zeker even sfeer ging proeven ,,maar geen vier dagen, dat was vroeger”. Wordt het rode wijn of een pilsje? ,,ik lust het allebei maar bij carnaval hoort een lekker tapbiertje.”

