Paspoort steeds vaker thuis bezorgd in Etten-Leur

Controles aan huis in Et­ten-Leur voortgezet

9:32 ETTEN-LEUR - In Etten-Leur worden de komende negen maanden nog meerdere huisbezoeken afgelegd bij inwoners van wie vermoed wordt dat ze in de problemen zitten. Daarbij kan het gaan om schulden, uitkeringsfraude of gezondheidsproblemen.