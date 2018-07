Pas eind augustus meer duidelijkheid over toekomst directeur SKPOEL

ETTEN-LEUR - Pas rond de start van het nieuwe schooljaar wordt duidelijk of algemeen directeur Jac Verschueren terugkeert bij de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur en in welke rol. Rond die tijd wil de Raad van Toezicht van hem horen hoe hij aankijkt tegen een net gereed gekomen rapport waarin interim-directeur Henkjan Bootsma aangeeft met welke veranderingen de onderwijsorganisatie snel aan de slag moet.

Die pijnpunten liggen voornamelijk in de organisatorische sfeer en waren al geruime tijd bij de stichting bekend. Maar de Onderwijsinspectie was dit voorjaar niet te spreken over het tempo waarin die al lang lopende processen worden aangepakt en noemde dat lakbaar. Naar aanleiding daarvan werd Verschueren eind mei door de Raad van Toezicht (tijdelijk) vrijgesteld van werkzaamheden en heeft de aangetrokken interim-directeur zijn bevindingen en een plan van aanpak op papier gezet.

Om tafel

,,Nu wij zover zijn, willen wij eerst horen wat Verschueren daar zelf van vindt en in hoeverre hij zich in staat acht dat op die manier uit te voeren. Eind augustus gaan we daarvoor om de tafel zitten'', laat woordvoerder Jacco Scheers van de Raad van Toezicht weten.