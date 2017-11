Partytime voor jongeren Etten-Leur: Neon White Party in Het Turfschip

ETTEN-LEUR - Voor de jeugd van 13 tot en met 17 jaar is er verdomd weinig te doen in Etten-Leur, zo menen veel jongeren zelf. Op vrijdagavond komt daar in elk geval voor één avond verandering in.

Om 19.30 zwieren de deuren van Het Turfschip open voor de Neon White Party. Een feestje, speciaal voor de doelgroep die in het reguliere uitgaansaanbod inderdaad nogal eens over het hoofd wordt gezien. De muziek wordt verzorgd door de dj's van Slam on Tour, luisteraars van Slam!FM hebben daarmee alvast een idee wat te verwachten.

Party

De party is voortgekomen uit een bezoek van een gemeentelijke werkgroep aan Munnikenheide College. 'Wat zouden jullie graag willen?', was de vraag van de Werkgroep Jeugd en Politiek aan de leerlingen. 'Een vet feest' was het meest gehoorde antwoord.

De werkgroep Jeugd en Politiek is in het leven geroepen om jongeren meer bij de politiek te betrekken. Ervaren hoe het is om budgettaire keuzes te maken, is daar een onderdeel van.

Wens

Vorig jaar kozen leerlingen van de KSE voor de Colour Run Vincent's Bright Night, vanuit het Munnikenheide College kwam dit jaar dus de wens voor een vette party. Het Jongerenplatform Etten-Leur (JPEL) heeft de organisatie samen met een club enthousiaste leerlingen opgepakt. De gemeente staat met 6.000 euro garant voor het feest.

Sadjad Rahimi (15) is een van de meewerkende leerlingen. Hij gaat normaal gesproken weinig uit. ,,Mijn ouders vinden het nog onnodig. Wacht maar tot je wat ouder bent, zeggen ze. Voor Neon White maken ze gelukkig een uitzondering." Sadjad heeft de afgelopen weken geflyerd en posters opgehangen. De reacties waren heel positief, zo heeft hij ervaren. Zelf is hij zeer content met de muziekkeuze. ,,Ik luisterde vroeger altijd veel naar Slam!FM."

Happy drinks

Tijdens de Neon White Party wordt geen alcohol geschonken. Om toch wat variatie te bieden op de eeuwige cola en sinas, schenkt men 'Happy drinks', cocktails mét een twist maar dus zonder alcohol.