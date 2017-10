Parkeren Stationsplein Etten-Leur moet eerst onder de loep

VVD Etten-Leur vindt uitlatingen van de zich gepasseerd voelende Frank Vrolijk niet chique

16 oktober ETTEN-LEUR - De overkoepelende netwerkcommissie van de VVD vindt het niet chique dat de huidige fractievoorzitter Frank Vrolijk zich heeft uitgelaten over Bert Thijssen die door de kandidaatstellingscommissie naar voren is geschoven voor het lijsttrekkerschap bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Etten-Leur. Vrolijk, die tegenkandidaat is, had die kritiek binnenskamers moeten houden.