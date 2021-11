Papierwerk nét voor de deadline rond: zonneparkje op zwembad draait nog voor oud en nieuw

Et­ten-Leur deelt gratis duurzaam­heids­ad­vies uit (maar bijna niemand wil het hebben)

ETTEN-LEUR - Tien bedrijven in Etten-Leur kunnen gratis duurzaamheidsadvies op maat krijgen. Op kosten van de gemeente, zonder verplichting om geadviseerde maatregelen ook echt door te voeren. Dat klinkt als een aantrekkelijk aanbod. Toch is er een probleem: er hebben zich in vijf maanden tijd nog maar twee bedrijven aangemeld.

