Papa, ik lijk steeds meer op jou!

Mijn vader bestond alleen in zwart-wit. Zwarte vetkuif, kuiltje in de kin, mooi golfje in de bovenlip, strakke kaaklijnen. Ik snap volkomen waarom mijn moeder verliefd op hem werd. Waar ik minder van meekreeg was zijn humor, zijn rebelse en tegelijk zorgzame karakter.



Die knappe man op vergeelde foto’s maakte zich overdag vies als lasser op booreilanden in aanbouw. Die zomerse dag in augustus 1972 moest op grote hoogte gewerkt worden. Een jonge collega weigerde onder het voorwendsel dat ie hoogtevrees had. Hoofdschuddend klom Jan van den Broek de stalen mast in. Niet voor lang. Veilig en gezond werken, Arbo-regels: ze hadden er allemaal geen weet van in die tijd. Een constructiefout heette het later. Het is van weinig belang. Pa en zijn Bredase werkmaat maakten van dertig meter hoogte een dodelijke smak.



De pastoor haalde me die woensdagochtend op van school. Mocht ik toch zo maar op de passagiersstoel van zijn Lelijke Eend zitten. De aanleiding was minder vrolijk. Thuis vingen bedroefde tantes me op, mijn moeder zat met de dokter in een andere kamer. Zeven jaar was ik. Stelde me gerust in de overtuiging dat die stoere, sterke vader van mij vanavond heus wel thuis komt eten. Zijn bord bleef leeg. De Olympische Spelen in München begonnen, maar onze nieuwe kleurentelevisie bleef twee weken uit. The Games must go on.