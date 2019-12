Pakketbezorger Wally uit Etten-Leur klemgereden en in elkaar geslagen in Zeeland: ‘En dat door een misverstand’

25-jarig jubileum De Kinkels: 'Ons eerste optreden was één grote improvisa­tie’

1 december ETTEN-LEUR - De Kinkels vierden zaterdag hun 25-jarig jubileum in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Ooit begon de band met vijftien nummers, nu telt hun repertoire er honderden in allerlei verschillende stijlen. ,, We geven energie en krijgen energie, dat is waar we al 25 jaar op varen", vertelt drummer Tjeerd Mijzen.