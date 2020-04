Paaswake Mariaparochie live op Facebook

De mis is live te volgen via de Facebookpagina van de parochie. Ook daarna blijft de uitzending daar zichtbaar.

Pastoraal werker Mariëlla Bossers gaat met twee collega’s voor in de dienst. “Behalve wij drieën is er een assistent die de camera bedient, een organist en een cantor voor de zang. Verder is de kerk leeg”, zegt ze. Voor de parochie is de Paaswake de derde livestream op Facebook, na uitzendingen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag.

Periode met verdriet gevuld

Bossers: “Normaal is de viering van zaterdag een groot feest. Pasen is het weekend van hoop. Gelovigen hernieuwen hun doopgelofte. Pasen is voor de kerk het grootste feest, meer nog dan Kerstmis. Door alle maatregelen in deze crisistijd is het een stuk soberder dan normaal. Vooral voor al die oudere parochianen is dat heel verdrietig. Zoals deze hele periode met verdriet is gevuld. Nog geen twee weken geleden stierf Jan Munsters aan het coronavirus, die hier 25 jaar pastoor is geweest. Tijdens het afscheid zag je twintig mensen, verspreid in de kerk. Dat was heel koud. Veel mensen vroegen of ze niet stiekem naar de kerk konden komen, maar nee. Ook wij houden ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM.”