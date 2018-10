Paarse sokkel krijgt nieuwe kleur

Dit zegt het bisdom over sluiting kerken in West-Bra­bant

9:01 Bisdom Breda (dat West-Brabant en Zeeland omvat) erkent een daling te zien in het aantal kerkgebouwen, maar is niet zo stellig als kerkonderzoeker Herman Wesseling. ,,Als we de cijfers van de afgelopen jaren bekijken zien we ongeveer een afname van het aantal kerkgebouwen met een derde", zegt woordvoerster Daphne van Roosendaal.