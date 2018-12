'Pa is nog steeds dichtbij, dat weet ik, dat voel ik'

Bart van de Sande was een man uit duizenden, zegt zijn dochter Jolanda. ,,Hij was er de man niet naar om 'ik hou van jou' te zeggen. Maar als je dat gezicht zag, als een van ons de kamer binnenkwam, daar droop de liefde van af." Jolanda en haar vader waren vier handen op een buik. Na het einde van haar relatie was ze die laatste maanden tijdelijk bij haar ouders in Etten-Leur ingetrokken. ,,Een toptijd. Dat heeft achteraf echt zo moeten zijn. Zaten we 's avonds met zijn drietjes in de kamer. Mijn vader genoot daarvan. 'Kind hoe moet dat als je straks weer weggaat?', zei hij soms. We hebben samen zo'n intense tijd gehad", omschrijft ze die periode.