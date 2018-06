Overval op woning aan Vioolstraat in Etten-Leur

'Veelzijdig, modern en duurzaam bad' voor Et­ten-Leur

2 juni ETTEN-LEUR - Met een druk op de knop in de inkomsthal is het zaterdag officieel, zwembad De Banakker is geopend. De confetti schiet uit de kanonnen en de gordijnen vallen naar beneden, waarmee de twee binnenbaden worden onthuld. Na een overhandiging van de sleutel is Sportfondsen Groep BV de nieuwe exploitant van het zwembad, maar niet voordat de vier knopdrukkers de zaal toespreken.