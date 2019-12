Overleg veiligheid industrieterrein Vosdonk goed op orde

Zo'n certificaat kreeg de samenwerking ook al in 2010, 2012, 2014 en 2016. Het geeft aan dat het overleg goed verloopt en de gewenste resultaten oplevert.

Veilig en netjes

Bij het Keurmerk Veilig Ondernemen op Vosdonk zijn vijf partijen betrokken: de gemeente, de Stichting Surveillance Vosdonk (SSV), de ondernemersvereniging Industriële kring Etten-Leur (IKE), de politie en de brandweer. Zij voeren regelmatig overleg om met zijn allen te zorgen voor een zo veilig en net mogelijk industrieterrein. Het houdt de lijnen kort.

Positief

Robert de Koning is vanaf het begin als procesbegeleider betrokken bij het Keurmerk Veilig Ondernemen in Etten-Leur. Hij is dat ook voor vele andere industrieterreinen in Zuid-Nederland, en zegt dat Etten-Leur in positieve zin opvalt.

,,Omdat de samenwerking hier al ruim tien jaar, jaar in, jaar uit, heel goed verloopt. Waar je op andere plekken ziet dat het weleens een tijdje wat minder loopt of dat overleg verwatert, is dat hier nooit gebeurd.”

Trots