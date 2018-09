Overleg directies en gemeente Etten-Leur over huisvesting brede scholen

ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur spreekt vrijdag met de directies van diverse onderwijsinstellingen over de ruimten binnen de brede scholen. Onderwerp is hoe de capaciteit aan lokalen voor heel de gemeente het best ingezet kan worden.

Want sommige brede scholen knappen uit hun jasje terwijl weer andere scholen nog best ruimte hebben voor nieuwe leerlingen. In brede school De Vleer wordt onderzocht of een nijpend ruimtegebrek opgelost kan worden door de ingebruikname van een grote leegstaande ruimte op de eerste verdieping. En in D'n Overkant is een oplossing gevonden door de peuteropvang onder te brengen in een deel van de maatschappelijke ruimte, die nu dus nog voor de wijk is. Dat gebeurt, zegt de gemeente, in overleg met alle betrokken partijen 'waaronder de wijk, het onderwijs en Kober kinderopvang'.

Hans Wierema, oud onderwijswethouder en tegenwoordig fractievoorzitter van eenmansfractie PvdA, vindt dat het gemeentebestuur een gezamenlijk PO-bestuur (primair onderwijs) zou moeten stimuleren en faciliteren. Nu proberen schooldirecties zo veel mogelijk leerlingen binnen te halen omdat dat geld oplevert. "Elke leerling betekent meer geld van het Rijk: gemiddeld 6.900 euro. Dat werkt in de hand dat groepen groter worden dan eigenlijk verstandig is en binnen het gebouw naar oplossingen gezocht wordt. Een speellokaal voor kleuters wordt omgetoverd tot leslokaal of leraren lunchen en drinken koffie in de kamer van de directeur", schrijft hij op de website van zijn fractie.

Ouders hebben vrijheid van schoolkeuze, maar een gezamenlijk PO-bestuur zou daar sturing in kunnen geven, zodat het - dalend - aantal leerlingen beter verdeeld wordt over de beschikbare ruimte en er geen noodoplossingen gezocht hoeven te worden of nieuwbouw hoeft te worden gepleegd.

Het overleg, aanstaande donderdag, gaat volgens een woordvoerster van de gemeente niet over specifieke locaties, maar over de vraag wie wat kan doen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. "Daarin hebben de gemeente en de schoolbesturen een afzonderlijke rol en een gemeenschappelijk belang."