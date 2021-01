Overlast jeugd Etten-Leur in coronatijd: ‘We blijven in gesprek maar bieden ook activiteiten aan’

ETTEN-LEUR - Etten-Leur biedt in coronatijd extra activiteiten voor jongeren, maar blijft ook in gesprek met jongeren en hun ouders, om overlast te voorkomen.

Zoals bijvoorbeeld ervaren wordt in de omgeving van het Vogelaarpark. ,,Is de burgemeester hier van op de hoogte", twitterde een Etten-Leurenaar recent. Ja, we weten dat er jongeren zijn die zich vervelen en we willen overlast zo veel mogelijk voorkomen, is het antwoord. En de burgemeester, Miranda de Vries, heeft al gereageerd ook.

Quote We snappen dat dit ook voor jongeren een erg lastige tijd is. Gemeente Etten-Leur

,,We merken dat een hoop jongeren last hebben van de lockdown, zich vervelen en hun energie niet kwijt kunnen", zegt een woordvoerster van de gemeente. ,,We snappen dat dit ook voor jongeren een erg lastige tijd is. Daar besteden we op dit moment ook veel aandacht aan, in goede samenwerking met buurtsportwerk en jongerenwerk.”

Volgens de gemeente biedt het jongerenwerk diverse activiteiten aan. Bijna elke dag is er iets te doen. Inmiddels is ook besloten om dit intensievere activiteitenprogramma door te zetten tot 1 maart.

Kickboksen

Zo kunnen jongeren zaalvoetballen, kickboksen of bowlen. De woordvoerster: ,,Wat bijzonder is, is dat deze activiteiten worden bedacht door jongeren zelf. Uiteraard bekijken we steeds samen of we invullingen kunnen geven aan deze ideeën en welke aanpassingen er, in deze coronatijd, nodig zijn om ze ook uit te kunnen voeren.”

De gemeente ziet de groep deelnemers aan deze activiteiten groeien. ,,We zetten ook in op het ontwikkelen van talenten, bijvoorbeeld door het aanbieden van workshops, ze kunnen muziek maken en creatief bezig zijn.”

Er komen, beseft de gemeente, ‘nog een paar moeilijke maanden aan’. ,,Aan de ene kant willen we die doorkomen door de activiteiten aan te blijven bieden, maar aan de andere kant blijven we ook met jongeren én hun ouders in gesprek om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij werken we ook samen met de politie.”