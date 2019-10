Overlast huurders: ‘Water loopt ons over de schoenen’

En dan gaat het niet over huurders die op het balkon roken of de hond te lang laten blaffen, maar over huurders die elkaar van alles aandoen en die ook ernstige hinder veroorzaken voor hun buren. Mensen die een kort lontje hebben, maar ook mensen die ziek zijn, kwetsbaar en behandeld moeten worden voor stoornissen of verslavingen. Dat gebeurt steeds vaker thuis en niet in een instelling. Met alle gedoe, hinder, agressie en overlast voor de buren tot gevolg.