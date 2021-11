Overlast? Hou eens op met dat woord als je hooguit wat hinder hebt

Asbest vrijgeko­men bij brand in schuurtje Et­ten-Leur: ‘Raak deeltjes niet met blote handen aan’

ETTEN-LEUR - Bij een brand in een schuurtje in Etten-Leur is zondagavond asbest vrijgekomen. De brand aan de Torenvalk ontstond rond 18.00 uur en was snel onder controle.

