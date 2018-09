Over werk en lariekoek

Nou-nou, tuut-tuut, ho-ho: we werken te veel over! Ik las het in mijn eigen krant, onder werktijd inderdaad. Alarmerend onderzoek. Moest er wel een beetje om lachen.

De gemiddelde Nederlander werkt wel drie uur per week te lang. Te lang ja, want volgens de enquêteformulierenkluivers is dat helemaal niet zo best voor ons. Ze beweren met droge ogen dat we er slechter van gaan slapen, minder aan sport doen, ongezonder tafelen en van al dat overwerk zijn we ook nog prikkelbaarder.

Wat een lariekoek. Waarschijnlijk vergeten die pennenlikkers van het bureau Kantar Public dat we nog tot in de jaren zeventig een zesdaagse werkweek hebben gehad. Ik vermoed dat die droogstoppels nooit aardappelen hebben hoeven rooien. Het zijn ongetwijfeld geen kinderen van een straatmaker of nazaten van een doorsnee-middenstander die nog écht weet wat werk aan de winkel is.

Ik hoop dat het Zilveren Kruis - daar ben ik relatienummer 510149480 - niet al te veel geld heeft gespendeerd aan dit onderzoek, want wat moet je er meer mee dan het onverwijld in de prullenbak pleuren? Daar hadden ze gezondere dingen mee kunnen doen.

Natuurlijk, er zijn mensen die in hun hele leven nog geen drie uur hebben gewerkt - ik noem geen namen - en er zijn types - nee, ik ben geen verrader - die al tegen een burn-out aan knallen als ze uit het raam moeten kijken. Maar waar hebben we het over?

Overwerkstress. Die cijfers en conclusies moet je in de Verenigde Staten of Japan eens proberen uit te leggen. Kunnen ze niet meer aan de slag van het lachen. Drie uur. Per week. Dat doet mijn warme bakker per dag. En die ziet er heel gezond uit.

,,Met alle technologie en mogelijkheden om thuis te werken, wordt het lastig om de grens tussen werk en privé te bewaken", probeert een 'senior-onderzoeker' - is die oud, doet die dit al te lang ? - nog enige relevantie aan dit nutteloze werk te geven.